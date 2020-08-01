Еще 12 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
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За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общее число умерших в столице увеличилось до 4 485 человек, следует из данных оперштаба.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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