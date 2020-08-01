Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ
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Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Неблагоприятные и опасные явления надвигаются в воскресенье на ряд регионов. В Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будут сильный дождь, гроза и град. <...> Там тоже и гроза, и очень сильный дождь (в Челябинской области). Крупный град и ветер до 25-27 м/с», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что усиление ветра и сильный дождь с грозами ожидаются также на Ставрополье и Северном Кавказе.
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