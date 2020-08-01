Коронавирусом в Британии заразились почти 304 тысячи жителей

Количество новых заражений коронавирусом в Великобритании увеличилось на 771, общее число заболевших почти достигло 304 тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным ведомства, на 1 августа в Великобритании было зафиксировано 303 952 случая COVID-19. Днем ранее медики обнаружили 880 новых заболевших.

Ранее британские власти приняли решение публиковать информацию о смертности от вируса в стране раз в неделю вместо ежедневной сводки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.

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