По делу о ДТП в Крыму арестовали организатора перевозки

Киевский районный суд Симферополя арестовал организатора перевозки по делу о ДТП в Крыму, жертвами которого стали девять человек. Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что фигуранту вменяется преступление по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка... или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Организатор заключен под стражу до 31 августа 2020 года.

ДТП произошло рано утром в пятницу, 31 июля. В результате столкновения автомобилей на трассе «Таврида» девять человек скончались и девять получили ранения, среди пострадавших оказалась беременная девушка 18 лет. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в едущий впереди грузовик. В Минтрансе Крыма заявили, что в микроавтобусе не было документов на перевозку пассажиров.

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