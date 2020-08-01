В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются более 254 тыс. человек

В России из-за подозрения на коронавирус под меднаблюдением остаются более 254 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 254 392 человека», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в России провели более 28,4 миллионов лабораторных исследований на коронавирус. За прошедшие сутки сделали 316 тысяч тестов.

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