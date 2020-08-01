Президент Бразилии: все когда то заразятся коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, заявил, что всем людям рано или поздно предстоит заболеть COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на Folha de Sao Paulo.

«Я нахожусь в группе риска, соответственно, я никогда не проявлял небрежность, я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь», — заявил президент.

Несмотря на заражение, Болсонару, который ранее называл коронавирус «маленьким гриппом», продолжает недооценивать болезнь. Он регулярно говорил о том, что потери, связанные с ограничениями для бизнеса, будут более разрушительными, чем потери от болезни.

Ранее Болсонару сообщил, что у него в легких была обнаружена грибковая инфекция после заражения коронавирусом.

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