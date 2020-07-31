Коронавирусом в США заразились более 4,5 млн человек

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Число заражений коронавирусом на территории США превысило 4,5 млн, погибли более 152 тыс. пациентов, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

По последним данным, коронавирусом в Соединенных Штатах с начала пандемии заразились 4 541 016 жителей, скончались — 152 922.

В свою очередь, победили инфекцию более 2,24 млн американцев.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли более 670 тыс. человек.

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