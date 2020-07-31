Филиппинский президент посоветовал обеззараживать маски бензином

Президент Филиппин Родриго Дутерте посоветовал гражданам дезинфицировать медицинские маски для защиты от коронавируса с помощью бензина или дизельного топлива, сообщает CNN Philippines.

Ранее президент уже предлагал дезинфицировать средства индивидуальной защиты таким способом. В минздраве страны в ответ на это заявили, что Дутерте шутит, однако в последнем выступлении он в очередной раз подтвердил серьезность своих слов.

«Маска годится для повторного использования, если ее опрыскивать спиртом. Если у вас нет дезинфицирующего спрея, то вы можете обеззаразить маску бензином или дизельным топливом. Коронавирус умрет», — сказал Дутерте.

Позже Объединение химиков Филиппин (ICP) предупредило граждан страны, что вдыхание паров бензина может быть опасно для здоровья и жизни.

По последним данным, коронавирусом на Филиппинах заразились 93 354 человека, погибли 2023 пациента.

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