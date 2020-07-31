В попавшем в ДТП микроавтобусе находились жители Кубани и ХМАО

В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В основном все из Краснодарского края. Есть также люди из Сургута», — рассказал собеседник агентства.

ДТП произошло рано утром в пятницу, 31 июля. В результате столкновения автомобилей на трассе «Таврида» девять человек скончались и десять получили ранения, среди пострадавших оказалась беременная девушка 18 лет. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в едущий впереди грузовик. В Минтрансе Крыма заявили, что в микроавтобусе не было документов на перевозку пассажиров.

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