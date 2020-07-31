Москалькова уверена, что нет четких доказательств вины задержанных в Минске россиян

Обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Минске граждан России нет. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что отслеживает ситуацию и проводит мониторинг по СМИ.

«И я также обеспокоена обоснованностью и достаточностью доказательств для их задержания и проведения следственных действий при предъявлении им обвинения», — сказала Москалькова.

Она также напомнила, что по федеральному конституционному закону уполномоченный может действовать только при поступлении обращения, которого еще не было.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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