Генерал ФСБ прокомментировал арест военного ЧФ РФ за госизмену

Украинские спецслужбы прибегают к своим оставшимся ресурсам в Крыму для ведения разведдеятельности против России. Об этом заявил бывший глава ЦОС ФСБ, член высшего совета движения «Сильная Россия» генерал Александр Михайлов, передает РИА «Новости».

По его словам, слишком мало времени прошло после присоединения Крыма к России. Он отметил, что на полуострове еще остаются люди, чьи близкие родственники проживают на Украине, которые вполне могут быть сотрудниками украинских спецслужб или правоохранительных органов.

Михайлов считает, что это естественный процесс, что некогда братское государство стало вести деятельность против России, именно поэтому ФСБ в Крыму находится в состоянии «повышенной готовности».

Он также выразил мнение, что в регионе могут оставаться люди, которые либо разочаровались, либо за деньги начали работать на иностранные спецслужбы.

Бывший глава ЦОС ФСБ призвал не забывать, что Крым долгое время был в составе другого государства и в связи с этим всегда быть на чеку.

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