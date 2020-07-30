Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы и ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о грозе в российской столице будет действовать до 21.00 четверга, 30 июля. Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду при грозе — до 20.00.

В Подмосковье предупреждение о грозе и ветре будет действовать до 20.00 четверга, 30 июля.

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