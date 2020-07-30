Врачи вылечили еще 1471 пациента от коронавируса в Москве

В Москве от коронавирусной инфекции вылечился еще 1471 пациент. Об этом сообщил оперативный штаб со ссылкой на заявление заммэра столицы Анастасию Ракову.

Отмечается, что общее число выздоровевших после инфекции достигло 177908.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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