Роскачество советует не пить много холодного чая и кофе из-за их калорийности

Стоит ограничить употребление холодного чая и кофе в жару, так как эти напитки весьма калорийны. Об этом сообщает Роскачество.

Отмечается, что в охлажденное кофе производители добавляют сахар или сливки, в составе также могут быть подсластители и различные стабилизаторы кислотности. Калорийность такого напитка выше, чем у обычных латте или капучино.

Что касается холодного чая, в 1,5-литровой бутылке такого напитка может содержаться 40-50 граммов сахара, в то время как врачи советуют ограничивать 50 граммами сахара ежедневную дозу. В них также могут быть подсластители, которые могут привести к диабету или сердечному заболеванию.

Специалисты рекомендуют выбирать продукцию с небольшим содержанием сахара и консервантов.

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