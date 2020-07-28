В Шереметьево сел грузовой самолет со сработавшим датчиком неисправности

Летевший из Лейпцига грузовой самолет Ту-204 приземлился в московском аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Ту-204 из Лейпцига совершил штатную посадку по приборам», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вероятнее всего на борту произошел отказ аэронавигационного оборудования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Красноярске приземлился грузовой самолет, в который попала молния

— Вылетевший из Жуковского самолет вернулся из-за неисправности двигателя

— Рейс «Москва — Улан-Удэ» приземлился в Иркутске из-за курящего пассажира