Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины для обороны от дронов

Трамп: Украина никак не помогает США отражать удары со стороны Ирана

Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Нет. Нам не нужна помощь с защитой от беспилотников», — ответил он на соответствующий вопрос.

Трамп повторил свое утверждение о том, что боеприпасов у США неограниченное количество, поэтому воевать с Ираном армия Соединенных Штатов может вечно.

13 марта Трамп выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану. Американский лидер считает эту поддержку незначительной.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Пресс-служба Кремля заявила, что главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе начатую США и Израилем военную операцию. Российский лидер во время беседы подтвердил принципиальную позицию по поддержке скорейшей деэскалации конфликта.

Ранее в G7 призвали Трампа как можно скорее закончить войну с Ираном.