Легенда «Спартака» заявил, что вратарь клуба потерял уверенность

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что голкипер клуба Александр Максименко потерял уверенность, передает «Чемпионат».

«Максименко — хороший вратарь, просто где-то немножко, может быть, потерял уверенность. С защитой еще не все в порядке», — сказал Гладилин.

Игра 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 14 марта.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице. «Зенит» с активом в 42 балла идет вторым.

В январе 2026 года на пост главного тренера «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. Под руководством испанского тренера «Спартак» победили «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) в чемпионате России.

Ранее ветеран «Спартака» Кечинов заявил, что ничья с «Зенитом» не поможет команде.

 
