В России проведено свыше 27,3 млн тестов на коронавирус
В России проведено свыше 27,3 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 261 722 человека.
За сутки в стране проведено 185 тыс. тестов на COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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