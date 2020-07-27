Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен

Спасатели спустя пять часов полностью потушили пожар в столичном женском СИЗО-6 на Шоссейной улице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МЧС.

«В 21:28 мск объявлена ликвидация пожара», — заявили в пресс-службе.

Пожар на территории СИЗО-6 на Шоссейной улице возник в пекарне, он сопровождался сильным задымлением здания. Его площадь составила около 50 кв. м. Администрация учреждения эвакуировала более 850 человек.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

По данным МЧС, жертв и пострадавших при пожаре нет. Московская прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

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