Рособрнадзор сообщил результаты скандального ЕГЭ по химии

Рособрнадзор сообщил, что результаты ЕГЭ по химии в этом году в целом соответствуют уровню прошлогодних, передает «Интерфакс».

«Предварительные результаты участников ЕГЭ по химии в 2020 году в целом на уровне прошлогодних. Средний тестовый балл составил 54,4 балла», — заявили в ведомстве.

Более того, число высокобалльников по сравнению с 2019 годом выросло на 2,5%.

В ведомстве отметили, что на результаты работ некоторых школьников могла повлиять недоработка экспериментальной части программы курса химии, так как в экзамен включили задания, которые предполагают «контроль знаний и умений по выполнению реального эксперимента».

При этом в Рособрнадзоре подчеркнули, что по сравнению с 2019 годом изменений в структуру экзамена и в модели используемых заданий внесено не было.

Ранее на платформе change.org появились петиции с требованиями снизить проходной балл или вовсе отменить результаты ЕГЭ по химии, так как задания экзамена якобы оказались сложнее, чем из демоверсий, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений.

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