Пожар в московском СИЗО-6 локализован

Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

«В 17:45 пожар локализован», — сказал собеседник агентства.

Пожар на территории СИЗО на Шоссейной улице возник в пекарне. Администрация учреждения эвакуировала из здания более 850 человек.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

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