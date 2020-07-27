Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

«Когда мы говорим о тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое, я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года», — сказал Сергеев.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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