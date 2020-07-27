Уголовное дело заведено о покушении на совершение теракта в Москве

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело о покушении на теракт по факту, что ликвидированный боевик намеревался устроить теракт, предположительно, в парке в Москве 26 июля. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

По его данным, боевик затевал теракт в московском парке 26 июля. В этот же день он приехал в гараж в Химках за оружием, где и был ликвидирован сотрудниками спецслужб.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб нашли у мужчины автомат АК-74 с магазином, снаряженным 25 патронами, два запасных магазина к нему, две гранаты «Ф-1» и гранату РГД-5.

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