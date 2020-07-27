Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в Абхазии

Сотрудники Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией в Абхазии с 23 по 27 июля, признали эпидемиологическую обстановку в стране благополучной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав Абхазии.

«Начальник сочинского противочумного отделения Федерального казенного учреждения здравоохранения (ФКУЗ) «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидобстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам», — сказали в министерстве.

Ранее стало известно, что Абхазия и Россия могут открыть границы для туристов. Для этого российская сторона должна была оценить ситуацию с коронавирусом в республике.

В Абхазии коронавирусом заразились 45, выздоровели 37, погиб один пациент.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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