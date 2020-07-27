В Москве предотвращен теракт в людном месте

В Москве предотвратили теракт в людном месте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России.

Так, ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом России пресекли деятельность члена террористической организации, который планировал теракт в одном из людных мест Москвы.

Массовое убийство готовил выходец из центральной Азии. Известно, что он жил в арендованной квартире.

Террориста обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. При попытке задержания он был уничтожен.

Кроме того, в Подмосковье задержали брата преступника, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию «для участия в запрещенной в России международной террористической организации».

На данный момент ведется розыск возможных соучастников преступника.