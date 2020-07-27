В России стали чаще выявлять сахарный диабет

В 2019 году количество впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава страны.

Так, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был поставлен 410,5 тыс. россиян. В то время как в 2010 году таких пациентов было выявлено 323,9 тыс.

Таким образом, уровень заболеваемости за этот период вырос на 22,5%.

Среди регионов с самым высоким уровнем заболеваемости в 2019 году оказались Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Кировская и Оренбургская области.

Самые низкие показатели зарегистрированы в Чечне, Дагестане, Приморском крае, Ингушетии и Забайкальском крае.

Старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков считает, что к росту заболеваемости привел ряд факторов. В частности, улучшение качества диагностики этого заболевания и увеличение числа возрастного населения.

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