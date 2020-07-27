В России стали чаще выявлять сахарный диабет
В 2019 году количество впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава страны.
Так, в 2019 году диагноз «сахарный диабет» был поставлен 410,5 тыс. россиян. В то время как в 2010 году таких пациентов было выявлено 323,9 тыс.
Таким образом, уровень заболеваемости за этот период вырос на 22,5%.
Среди регионов с самым высоким уровнем заболеваемости в 2019 году оказались Краснодарский край, Ленинградская, Ростовская, Кировская и Оренбургская области.
Самые низкие показатели зарегистрированы в Чечне, Дагестане, Приморском крае, Ингушетии и Забайкальском крае.
Старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков считает, что к росту заболеваемости привел ряд факторов. В частности, улучшение качества диагностики этого заболевания и увеличение числа возрастного населения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: