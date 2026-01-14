Размер шрифта
Новости. Общество

В Эфиопии произошло нападение на турецких туристов

В результате нападения в Эфиопии не выжил известный турецкий бизнесмен
В Эфиопии в результате нападения неизвестных не выжили двое турецких туристов, в том числе известный предприниматель Эрдоган Акбулак. Об этом посол Турции в Аддис-Абебе Берк Баран рассказал информационному агентству Anadolu.

Инцидент произошел утром 12 января в расположенном на юго-западе страны Тум, который круглогодично пользуется популярностью среди туристических групп. Двое других турецких туристов смогли покинуть место происшествия, не получив ранений.

Посол отметил, что власти Эфиопии власти выразили соболезнования и ведут расследование с целью найти преступников.

Акбулак являлся основателем и владельцем компании Silkar Madencilik, производящей мрамор, мозаику и плитку. Ее продукция поставляется в 35 стран.

