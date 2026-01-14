Синоптик спрогнозировал аномально сильные морозы

На неделе 12–18 января в российские регионы придут холода, воздух может охлаждаться до –40°С. Об этом «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«15 января за счет влияния с юга и юго-востока небольшой ложбины, которая в основном идет на Поволжье, температура в течение суток повысится до –8…–10°С. В пятницу, 16 января, в течение дня ожидается аномальный ход температуры, существенный рост давления, переход ветра на восточный и понижение температуры к вечеру до –18…–20°С. В ночь на субботу ожидается до –25°С», — сообщил синоптик.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 13 января ожидается облачная погода и небольшой снег. По данным синоптиков, 14 января в столице также ожидается небольшой снег, который не повлияет на дорожную обстановку. На Крещение, 19 января, в столице может установиться морозная погода с похолоданием до -20... -25°C, отметили в Гидрометцентре.

Снегопад, прошедший 9–10 января, стал сильнейшим за последние 56 лет (с 1970 года). Высота снежного покрова достигла 49 см.

Ранее синоптик Макарова спрогнозировала морозную погоду на Крещение.