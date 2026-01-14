Размер шрифта
В Новокузнецке проверят анализы медработников роддома, где умерли младенцы

РИА Новости: анализы работников роддома в Новокузнецке отправили в лабораторию
Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

Взятые у медперсонала новокузнецкого роддома анализы направлены на исследование в лаборатории. По предварительным данным, наличие инфекций не установлено, сообщила РИА Новости глава комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова.

«Были сделаны все необходимые смывы, какие положено сделать с медицинских работников. Они были оперативно направлены в лаборатории. «, – заявила Перминова.

Она также подчеркнула, что расследование инцидента будет продолжено до полного установления всех причин произошедшего.

«Особо подчеркну, если будут выявлены системные нарушения, то необходимо изучить обстановку во всех родильных домах России», – добавила политик.

13 января в средствах массовой информации появилась информация о трагическом инциденте в новокузнецком роддоме №1, где за в новогодние праздники скончались девять новорожденных. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил данный факт, отметив, что в настоящий момент ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в Норильске брошенный матерью младенец умер от голода.

