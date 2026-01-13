Мать рассказала, как в новокузнецком роддоме, где не выжили дети, ее сын стал инвалидом

Мать из Новокузнецка обвинила медиков роддома в том, что сделали сына инвалидом

В Новокузнецке, где медики роддома не смогли спасти девятерых детей, один из ранее появившихся на свет детей стал инвалидом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать ребенка.

По словам женщины, в этот роддом она приехала в 2022 году, когда ожидала мальчика. Во время родов медики давили ей на живот и унижали.

«Говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна», – рассказала она.

При этом врачи не применили экстренные меры, несмотря на то, что у нее узкий таз.

Вскоре сын появился на свет, но не дышал. Специалисты смогли реанимировать младенца, однако с его организмом произошли необратимые изменения, и он остался инвалидом.

Когда мать стала задавать вопросы сотрудникам, ей заявили, что причиной произошедшего стала внутриутробная инфекция. При этом медики якобы действовали корректно.

Инфекцию обнаружили и у девяти детей, которые не выжили. На данный момент проводятся следственные мероприятия. По словам рожениц, персоналу безразлично здоровье матери и младенца, в учреждении работают «бессердечные люди».

Ранее в новокузнецком роддоме потеряла ребенка мать, рожавшая стоя.