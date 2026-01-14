Размер шрифта
Россиянам объяснили, могут ли уволить за прогул из-за непогоды

Эксперт Филиппов: отсутствие на работе из-за непогоды не считается прогулом
Григорий Сысоев/РИА Новости

Задержки и отмены рейсов после новогодних праздников — привычная история: снегопады, туманы, закрытые аэропорты. Но для сотрудника это часто оборачивается тревожным вопросом: сочтет ли работодатель опоздание прогулом и можно ли за это получить выговор или даже увольнение? Что делать в этой ситуации, «Газете.Ru» рассказал Вячеслав Филиппов, ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» (входит в группу Актион).

«Сразу успокоим: если вы не смогли вернуться на работу из-за непогоды или отмены рейса — это не прогул. Судебная практика в таких случаях встает на сторону работника. Но важно правильно действовать и собрать доказательства», — объяснил он.

  1. Немедленно уведомите работодателя.

Как только стало понятно, что вы не успеваете вернуться вовремя, сообщите об этом работодателю любым доступным способом:

— служебная почта,
— корпоративный мессенджер,
— SMS или звонок руководителю.

«По закону форма уведомления не установлена, но важен сам факт своевременного сообщения. В тексте стоит указать причину (отмена или перенос рейса, погодные условия) и пообещать предоставить подтверждающие документы», — сказал эксперт.

2. Запросите документы у перевозчика.

Ключевое доказательство — справка от авиакомпании. Перевозчики выдают такие документы по запросу пассажира. В справке должно быть указано:

— номер рейса,
— дата,
— факт отмены или задержки,
— причина (погодные условия).

Дополнительно подойдут:
— электронные письма от авиакомпании,
— уведомления в приложении,
— скриншоты табло аэропорта,
— посадочные талоны.

Суды принимают такие доказательства и признают отсутствие уважительным.

3. Напишите объяснение — это важно.
Если работодатель запрашивает письменные объяснения (он обязан это сделать перед взысканием), не игнорируйте запрос. В объяснении кратко опишите ситуацию и приложите подтверждающие документы.

Важно: если причина уважительная и подтверждена, работодатель не вправе объявлять даже замечание.

Компенсации в такой ситуации возможны, но не от работодателя, а от перевозчика. В зависимости от обстоятельств пассажир вправе требовать:

— возврат стоимости билета,
— питание и гостиницу при длительной задержке,
— компенсацию за задержку рейса (в отдельных случаях).

Эти вопросы регулируются авиационными правилами и законом о защите прав потребителей.

«При этом даже если вины работника нет, работодатель вправе не оплачивать дни фактического отсутствия. Это не штраф и не взыскание, а следствие того, что работа не выполнялась. При этом требовать «отработки» таких дней работодатель не может — только по соглашению сторон», — подчеркнул эксперт.

Что если работодатель вынес взыскание за пропуск?

В любом случае, отстаивайте свои права. Дисциплинарное взыскание со стороны руководителя можно оспорить, если:

— задержка произошла по погодным условиям,
— рейс отменили или перенесли,
— вы сообщили работодателю,
— предоставили подтверждения.

«Суды прямо указывают: даже если работник мог теоретически выехать раньше, отсутствие из-за непогоды не считается прогулом», — отметил он.

Самолет задержали — это не ваша вина. Но защита прав требует активности: своевременного уведомления, документов и письменных объяснений. В таком случае дисциплинарное взыскание почти гарантированно суд признает незаконным, резюмировал Филиппов.

Ранее россиянам напомнили о праве взыскать компенсацию из-за увольнения под давлением.

