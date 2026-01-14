Россиянам объяснили, могут ли уволить за прогул из-за непогоды

Задержки и отмены рейсов после новогодних праздников — привычная история: снегопады, туманы, закрытые аэропорты. Но для сотрудника это часто оборачивается тревожным вопросом: сочтет ли работодатель опоздание прогулом и можно ли за это получить выговор или даже увольнение? Что делать в этой ситуации, «Газете.Ru» рассказал Вячеслав Филиппов, ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» (входит в группу Актион).
«Сразу успокоим: если вы не смогли вернуться на работу из-за непогоды или отмены рейса — это не прогул. Судебная практика в таких случаях встает на сторону работника. Но важно правильно действовать и собрать доказательства», — объяснил он.
- Немедленно уведомите работодателя.
Как только стало понятно, что вы не успеваете вернуться вовремя, сообщите об этом работодателю любым доступным способом:
— служебная почта,
— корпоративный мессенджер,
— SMS или звонок руководителю.
«По закону форма уведомления не установлена, но важен сам факт своевременного сообщения. В тексте стоит указать причину (отмена или перенос рейса, погодные условия) и пообещать предоставить подтверждающие документы», — сказал эксперт.
2. Запросите документы у перевозчика.
Ключевое доказательство — справка от авиакомпании. Перевозчики выдают такие документы по запросу пассажира. В справке должно быть указано:
— номер рейса,
— дата,
— факт отмены или задержки,
— причина (погодные условия).
Дополнительно подойдут:
— электронные письма от авиакомпании,
— уведомления в приложении,
— скриншоты табло аэропорта,
— посадочные талоны.
Суды принимают такие доказательства и признают отсутствие уважительным.
3. Напишите объяснение — это важно.
Если работодатель запрашивает письменные объяснения (он обязан это сделать перед взысканием), не игнорируйте запрос. В объяснении кратко опишите ситуацию и приложите подтверждающие документы.
Важно: если причина уважительная и подтверждена, работодатель не вправе объявлять даже замечание.
Компенсации в такой ситуации возможны, но не от работодателя, а от перевозчика. В зависимости от обстоятельств пассажир вправе требовать:
— возврат стоимости билета,
— питание и гостиницу при длительной задержке,
— компенсацию за задержку рейса (в отдельных случаях).
Эти вопросы регулируются авиационными правилами и законом о защите прав потребителей.
«При этом даже если вины работника нет, работодатель вправе не оплачивать дни фактического отсутствия. Это не штраф и не взыскание, а следствие того, что работа не выполнялась. При этом требовать «отработки» таких дней работодатель не может — только по соглашению сторон», — подчеркнул эксперт.
Что если работодатель вынес взыскание за пропуск?
В любом случае, отстаивайте свои права. Дисциплинарное взыскание со стороны руководителя можно оспорить, если:
— задержка произошла по погодным условиям,
— рейс отменили или перенесли,
— вы сообщили работодателю,
— предоставили подтверждения.
«Суды прямо указывают: даже если работник мог теоретически выехать раньше, отсутствие из-за непогоды не считается прогулом», — отметил он.
Самолет задержали — это не ваша вина. Но защита прав требует активности: своевременного уведомления, документов и письменных объяснений. В таком случае дисциплинарное взыскание почти гарантированно суд признает незаконным, резюмировал Филиппов.
