В России под меднаблюдением из-за коронавируса остаются 264 тысячи человек

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются больше 264 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 264 980 человек», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в стране провели больше 26,9 млн лабораторных исследований на коронавирус. За сутки было сделано 291 тыс. тестов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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