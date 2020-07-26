В Казахстане за сутки коронавирусом заразились почти 1,5 тысячи человек

Казахстанские медики зафиксировали на территории республики почти 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление межведомственной комиссии по COVID-19.

«Зарегистрированы 1 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 856, бессимптомных носителей — 638», — заявили в комиссии.

Таким образом, в Казахстане с начала пандемии число подтвержденных случаев заражения инфекцией возросло до 81 720. Жертвами COVID-19 стали 610 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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