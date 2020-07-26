Женщина сбросила тело мужа в яму и залила бетоном под Белгородом

В Белгородской области женщина призналась в убийстве собственного мужа, которого она сбросила в яму с отходами и залила бетоном, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Отмечается, что подозреваемая проживала в браке с убитым с 1999 года. В последние годы муж стал злоупотреблять спиртным и после очередной ссоры женщина решилась на убийство.

«Когда супруг уснул, подозреваемая связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет и придавила подушкой. Когда супруг перестал подавать признаки жизни, завернула тело в ковер, вынесла во двор и сокрыла в выгребной яме. На следующий день вызвала бетономешалку и залила яму бетоном», — сообщили в управлении.

Позже женщина сообщила, что супруг пропал. Родственники погибшего обратились в полицию, которая вскрыла яму и извлекла тело.

Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемой. Расследование уголовного дела в настоящий момент продолжается.

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