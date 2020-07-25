В Москве за сутки скончались 9 пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в Москве скончались 9 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось до 4398 человек, следует из данных оперштаба.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.
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