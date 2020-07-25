В Ростовской области новорожденного украли из роддома

В Сальске Ростовской области неизвестный украл из роддома новорожденного ребенка, пишет СУ СКР по региону.

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребенок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что похитили мальчика. Сейчас на месте работают следователи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Ставрополье осудили женщину, выбросившую новорожденную на рынке

— В Подмосковье врачи спасли новорожденного весом в 480 граммов

— Москвичка предстанет перед судом за попытку купить младенца