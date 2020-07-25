Украинец завел себе рабов и сдавал их в аренду

Житель Херсонской области Украины незаконно удерживал 13 работников из центральных и западных областей страны, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу МВД.

О преступлениях сообщили двое потерпевших, которые смогли сбежать.

По данным ведомства, в «трудовом лагере» находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Все жили в сарае в антисанитарных условиях.

30-летний владелец домовладения сдавал своих «пленников» в аренду местным фермерам. Люди работали на полях с 5.00 утра до сумерек.

В результате было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Торговля людьми».