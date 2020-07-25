Украинец завел себе рабов и сдавал их в аренду
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Житель Херсонской области Украины незаконно удерживал 13 работников из центральных и западных областей страны, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу МВД.
О преступлениях сообщили двое потерпевших, которые смогли сбежать.
По данным ведомства, в «трудовом лагере» находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Все жили в сарае в антисанитарных условиях.
30-летний владелец домовладения сдавал своих «пленников» в аренду местным фермерам. Люди работали на полях с 5.00 утра до сумерек.
В результате было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Торговля людьми».