Суд по делу Винника состоится 14 сентября

Суд по уголовному делу россиянина Александра Винника состоится 14 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Фредерика Бело.

По словам защитника, судебное разбирательство пройдет в Париже.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей.

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