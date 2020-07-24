Суд по делу Винника состоится 14 сентября
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Суд по уголовному делу россиянина Александра Винника состоится 14 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Фредерика Бело.
По словам защитника, судебное разбирательство пройдет в Париже.
Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей.
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