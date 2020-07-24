Россияне рассказали, куда хотят полететь больше всего

Россияне больше всего ждут открытия границ с Турцией, Белоруссией и Египтом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Туту.ру.

20% респондентов выбрали Турцию, 14% — Белоруссию.

По 8% голосов набрали Греция и Египет. Также россияне хотели бы поехать в Грузию, Таиланд, Армению, Израиль и Черногорию.

Также в списке приоритетов оказались Доминиканская Республика, Мальдивы, ОАЭ, Индонезия, Венгрия, Мексика и Хорватия — по 2%.

В опросе приняли участие 2800 человек.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.

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