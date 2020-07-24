Поезда проезжают без остановки станцию метро «Новокузнецкая»

Поезда проезжают станцию метро «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии в Москве без остановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Когда движение восстановится, пока неизвестно.

Это связано с тем, что в 13.13 мск на станции был обнаружен подозрительный предмет.

С 13.30 мск остановки поездов на «Новокузнецкой» прекращены. У выхода со станции находятся скорая и пожарные.

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