Поезда проезжают без остановки станцию метро «Новокузнецкая»
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Поезда проезжают станцию метро «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии в Москве без остановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Когда движение восстановится, пока неизвестно.
Это связано с тем, что в 13.13 мск на станции был обнаружен подозрительный предмет.
С 13.30 мск остановки поездов на «Новокузнецкой» прекращены. У выхода со станции находятся скорая и пожарные.
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