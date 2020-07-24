Участники массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны

Полиция задержала 13 участников драки, которая произошла на пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В результате конфликта в плечо был ранен один человек. Его отвезли в больницу и оказали необходимую помощь, после чего доставили в ОМВД.

Мужчина заявил, что ранение ему нанес неизвестный в ходе драки.

Уточняется, что в настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве мужчину ранили ножом в спину

— В Москве задержали не менее 20 человек после драки футбольных фанатов