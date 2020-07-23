В Московской области отменяют ряд ограничительных мер из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменяет ряд ограничительных мер, введенных в городе из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

С 24 июля в Подмосковье отменяют действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, граждане смогут получать госуслуги в обычном объеме.

Через неделю, то есть с 31 июля разрешат проводить культурные, развлекательные, просветительские и спортивные мероприятиях в зданиях, где предусмотрено более трех тысяч мест и имеющих загрузку не более 50% от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции.

В рамках третьего этапа, который начнется в Подмосковье с 1 августа, начнет без ограничений работать водный транспорт, будут предоставляться экскурсии, образовательная деятельность (общее, профессиональное, высшее образование). Также разрешат посещать букмекерские конторы и т.д.

С 1 сентября жители Московской области вновь смогут курить кальяны в ресторанах.

По последним данным, в Подмосковье выявлено 62,3 тыс. заразившихся, 44,4 тыс. выздоровевших и 1 тыс. умерших.

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