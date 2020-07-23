Мишустин заявил, что пока нет предпосылок для второй волны COVID-19 в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые и специалисты пока не видят предпосылок для появления второй волны коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», — сказал глава правительства.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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