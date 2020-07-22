Владимирские власти уточнили информацию о дважды заболевшем COVID-19 медике
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Власти Владимирской области уточнили информацию о медицинском работнике, который переболел коронавирусом два раза за два месяца, передает РИА «Новости».
В обладминистрации пояснили, что этот медик в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на COVIID-19, а при втором заболевании результат теста на инфекцию был положительным.
Ранее губернатор региона Владимир Сипягин во время прямого эфира в соцсетях заявил, что один из медиков заразился коронавирусом дважды.
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