Владимирские власти уточнили информацию о дважды заболевшем COVID-19 медике

Власти Владимирской области уточнили информацию о медицинском работнике, который переболел коронавирусом два раза за два месяца, передает РИА «Новости».

В обладминистрации пояснили, что этот медик в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на COVIID-19, а при втором заболевании результат теста на инфекцию был положительным.

Ранее губернатор региона Владимир Сипягин во время прямого эфира в соцсетях заявил, что один из медиков заразился коронавирусом дважды.

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