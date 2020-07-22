Вирусолог назвал сроки запуска массового производства вакцины от COVID-19

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков заявил, что организация массового производства вакцины от коронавируса в России начнется не раньше, чем через полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он оговорился, что такой срок возможен в случае экстренной необходимости массового изготовления препарата. Для организации производства по всем стандартам нужен год.

По словам эксперта, самым трудным этапом является организация промышленного изготовления вакцины, потому что оно может потребовать абсолютно новой инфраструктуры.

В заключение он добавил, что фармацевтическая компания, которая займется данным производством, пока не выбрана.

Ранее Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи успешно завершили клинические испытания вакцины против COVID-19.

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