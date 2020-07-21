Захват заложников в Луцке признали терактом

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт, заявил глава ведомства Иван Баканов. Об этом сообщается на официальной странице службы в Facebook.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «террористический акт», указано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники антитеррористического центра СБУ, добавил Баканов.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.

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