Захват заложников в Луцке признали терактом
Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт, заявил глава ведомства Иван Баканов. Об этом сообщается на официальной странице службы в Facebook.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «террористический акт», указано в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники антитеррористического центра СБУ, добавил Баканов.
Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.
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