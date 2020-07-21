Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее поиски были приостановлены из-за наступления темного времени суток.

В МЧС по региону уточнили, что в поисковой операции на данный момент принимают участие самолет Ан-2 и вертолет Ми-8.

Район поисков пропавшего самолета также был расширен.

Ан-2 должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров.

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