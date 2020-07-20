Население Украины сократилось за пять месяцев почти на 117 тысяч человек

Численность населения Украины сократилась с января по май 2020 года на 116 700 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственную службу статистики страны.

По данным ведомства, 1 июня на Украине проживали 41 785 800 человек. За пять месяцев в стране родились 115 968 детей, естественная убыль населения составила 123 999 человек.

Показатель рождаемости в республике все еще остается низким — 48 новорожденных на 100 умерших.

В 2019 году число жителей Украины сократилось на 250 800.

По прогнозам специалистов, при сохранении текущей демографической ситуации к 2050 году в стране будут проживать только 30 млн украинцев, а через 180 лет они могут исчезнуть вовсе.

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