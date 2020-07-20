В Москве-реке обнаружили тело младенца
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Жители города Лыткарино в Подмосковье нашли мертвого младенца в Москве-реке, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации телеканала, ребенку было не более полугода. Его тело обнаружили рядом со шлюзом.
Эксперты установили, что труп могло принести течением из российской столицы.
Причины смерти малыша и реакция правоохранительных органов пока неизвестны.
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