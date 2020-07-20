Российский криминальный авторитет «Циркач» арестован в Польше
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов, известный по прозвищу «Циркач», арестован по решению польского суда в Гданьске, решение об его экстрадиции будет принято позже, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя окружной прокуратуры.
«По ходатайству прокурора суд временно арестовал этого мужчину», — заявил представитель прокуратуры.
По информации обвинения, суд примет решение о выдаче авторитета позднее.
В настоящее время российская сторона подготовила необходимые документы для экстрадиции Циркача. Ранее криминальный авторитет скрывался в Таиланде, после чего прибыл в Польшу, где и был задержан.
Циркач был объявлен в розыск после возбуждения в России уголовного дела о «занятии высшего положения в преступной иерархии». По данным следствия, Циркач с 2011 года возглавляет преступную иерархию.
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