Российский криминальный авторитет «Циркач» арестован в Польше

Российский криминальный авторитет Олег Пирогов, известный по прозвищу «Циркач», арестован по решению польского суда в Гданьске, решение об его экстрадиции будет принято позже, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя окружной прокуратуры.

«По ходатайству прокурора суд временно арестовал этого мужчину», — заявил представитель прокуратуры.

По информации обвинения, суд примет решение о выдаче авторитета позднее.

В настоящее время российская сторона подготовила необходимые документы для экстрадиции Циркача. Ранее криминальный авторитет скрывался в Таиланде, после чего прибыл в Польшу, где и был задержан.

Циркач был объявлен в розыск после возбуждения в России уголовного дела о «занятии высшего положения в преступной иерархии». По данным следствия, Циркач с 2011 года возглавляет преступную иерархию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше